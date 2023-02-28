"Самое бесстрашное млекопитающее": медоед попал на видео в Мангистау

Медоед. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

Очевидцы в Мангистауской области сняли на видео редкое для Казахстана животное - медоеда. Кадры встречи с удивительным животным опубликовали в Сети.

Ролик, на котором очевидцам удалось запечатлеть медоеда, опубликовали в местном паблике в Instagram 112_aktau.

Автор ролика спрашивает у подписчиков, действительно ли это медоед попал в объектив. Некоторые посчитали, что на видео барсук или росомаха, однако большинство пришли к выводу, что на кадрах - действительно медоед.

По данным Британской энциклопедии, медоеды обычно обитают в Африке и Южной Азии. Отмечается, что этот небольшой по размерам зверь ведет ночной образ жизни. Медоед любит полакомиться медом, однако делает это нечасто, обычно этот зверь питается мелкими животными и фруктами.

На официальном сайте РГКП "Казавиалесоохрана" сказано, что впервые в Казахстане медоед был обнаружен зоологом Коринфским. В марте 1987 года его коллега Плахов наблюдал медоеда на территории Устюртского заповедника. Медоед включен в состав териофауны нашей страны и занесен в Красную книгу Казахстана. Также на сайте говорится о том, что у казахов, населяющих Мангистау, есть поверье - если мальчик встретит медоеда, то вырастет смелым и удачливым человеком.

На сайте, посвященном защите этих животных, сказано, что эксперты Книги рекордов Гиннеса провозгласила медоеда "самым бесстрашным млекопитающим в мире".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011077-samoe-besstrashnoe-mlekopitayuschee-medoed-popal-na-video-v-mangistau/