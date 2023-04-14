Сузить магистральные улицы в Алматы предложили эксперты
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Сузить магистральные дороги до ширины в три метра предложили эксперты в ходе презентации программы Vision Zero Almaty 2023, передает корреспондент NUR.KZ.
В программе говорится о необходимости изменения нормативной ширины ходовых полос до 3 метров на магистральных улицах. Сейчас этот показатель составляет 3,5 метра. Это позволит поддерживать ограничения 40 и 60 км/ч, а в перспективе – 30 и 50 км/ч.
Как отметил архитектор и эксперт Vision Zero Almaty 2023 Давид Камински, "чем шире полоса, тем быстрее может двигаться автомобиль". По его словам, при ширине полосы 4 метра автомобиль может двигаться со скоростью 80 км/ч.
Кроме того, предлагается исключить из нормативов требование создания остановочных карманов на городских улицах.
Напомним, что эксперты также предложили снизить скоростной режим в Алматы до 30 км/ч.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016786-suzit-magistralnye-ulitsy-predlozhili-v-almaty/