Сузить магистральные улицы в Алматы предложили эксперты

Городские улицы. Иллюстративное фото: the_burtons / Getty Images

Сузить магистральные дороги до ширины в три метра предложили эксперты в ходе презентации программы Vision Zero Almaty 2023, передает корреспондент NUR.KZ.

В программе говорится о необходимости изменения нормативной ширины ходовых полос до 3 метров на магистральных улицах. Сейчас этот показатель составляет 3,5 метра. Это позволит поддерживать ограничения 40 и 60 км/ч, а в перспективе – 30 и 50 км/ч.

Давид Камински. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как отметил архитектор и эксперт Vision Zero Almaty 2023 Давид Камински, "чем шире полоса, тем быстрее может двигаться автомобиль". По его словам, при ширине полосы 4 метра автомобиль может двигаться со скоростью 80 км/ч.

Давид Камински. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, предлагается исключить из нормативов требование создания остановочных карманов на городских улицах.

Напомним, что эксперты также предложили снизить скоростной режим в Алматы до 30 км/ч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016786-suzit-magistralnye-ulitsy-predlozhili-v-almaty/