Антитеррористические учения проходят в Алматы: в оперштабе обратилась к горожанам

Иллюстративное фото: ДП Шымкента

В среду, 6 апреля, на территории Турксибского района Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, в связи с чем в этой части города будут введены ограничения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Сообщается, что учения будут проводиться по улице Спасская в доме № 67 с 6:00 до 12:00.

Цель учений - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма.

"В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - подчеркнули в штабе.

Отмечается, что, согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963648-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-almaty-politsiya-obratilas-k-gorozhanam/