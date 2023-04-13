Крупный ресторан сносят в Алматы по решению суда (фото, видео)

Снос ресторана в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В четверг, 13 апреля, в Алматы начали сносить ресторан, который был построен без надлежащего разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает корреспондент NUR.KZ.

Управлением градостроительного контроля города Алматы в ходе внеплановой проверки было установлено, что ресторан, расположенный в микрорайоне Акжар Наурызбайского района, был возведен без разрешительных документов на строительство.

Снос ресторана в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что в отношении собственника принимались административные меры по части 1 статьи 316, статье 321, а также части 1 статьи 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и выдано представление об устранении выявленных нарушений.

"По истечении срока собственник требования не исполнил, и управлением было подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возведенного объекта", – говорится в сообщении.

Сообщается, что 26 августа 2022 года решением суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме, однако ответчик подал апелляционную жалобу.

"19 октября 2022 года постановлением городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 13 апреля 2023 года в присутствии судебных исполнителей начался снос ресторана", – рассказали в акимате.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы снесли сразу два "летника". В первом случае летняя терраса была расположена на улице Толе би, во втором – по проспекту Назарбаева.

А на этой неделе в южной столице начали снос двухэтажной пристройки к жилому дому, построенной без разрешительных документов.

Согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, влечет штраф в размере от 120 до 580 МРП (от 414 тыс. до 2 млн тенге).

В соответствии со статьей 321 КоАП, осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф от 40 до 500 МРП (от 138 тыс. до 1,7 млн тенге).

Согласно части 1 статьи 463 КоАП, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны (если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) влечет штраф в размере от 15 до 150 МРП (от свыше 51 тыс. до 517,5 тыс. тенге).

При этом у лица могут конфисковать предметы и (или) орудия совершения административных правонарушений. А занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016650-krupnyy-restoran-snosyat-v-almaty-po-resheniyu-suda/