Открыто движение на участке пробивки проспекта Абая в Алматы

Фото: акимат Алматы

Движение на участке пробивки проспекта Абая открыли в Алматы, об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент NUR.KZ.

Движение на участке пробивки проспекта Абая открыто в канун Дня Независимости. Сегодня во время рабочего объезда участок осмотрел аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

"Пробивка проспекта Абая до западной границы города позволила обеспечить беспрепятственный проезд транспорта", - отметили в акимате.

Также в ведомстве добавили, что в ходе реализации проекта пробивки проспекта Абая построен мост через реку Каргалы.

"На проспекте Абая завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до улицы Алатау в административном центре Наурызбайского района. Предусмотрено по три полосы для движения в обоих направлениях.

На улице Ашимова возведена 400-метровая эстакада, движение по которой планируется открыть до конца месяца. На данном отрезке организована временная схема движения со светофорным регулированием", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, также сегодня была открыта развязка на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946965-otkryto-dvizhenie-na-uchastke-probivki-prospekta-abaya-v-almaty/