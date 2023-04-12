Визовый режим в Астане для жанаозенцев: акимат отреагировал на рассылку в WhatsApp

Виза. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В соцсетях и мессенджерах среди казахстанцев распространилось сообщение о том, что для жителей Жанаозена и "других протестных городов" якобы введут визовый режим в Астане, передает StopFake.kz.

Казахстанцы рассылают друг другу скриншот новости о том, что в столичном акимате собираются ввести визовый режим для жанаозенцев и жителей "других протестных городов" республики.

В акимате Астаны назвали сообщение недостоверным.

"В Сети распространяется ложное сообщение о том, что в столице вводится визовый режим для жителей протестных городов Казахстана. Акимат Астаны сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Напоминаем, что распространение ложных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством РК", – сказано в сообщении акимата Астаны.

Как отмечают фактчекеры, источником распространяемого сообщения является информационное агентство Qaznews24 в Instagram, которое публикует новости сатирического характера.

По информации на сайте Британской энциклопедии, сатира – художественная форма, главным образом литературная и драматическая, в которой человеческие пороки, глупости, злоупотребления или недостатки подвергаются осуждению с помощью насмешек, издевок, бурлеска, иронии, пародии, карикатуры или других методов.

На сайте Университета Южной Австралии говорится, что новостная сатира – это вид пародии, представленный в формате, типичном для основной журналистики, и называемый сатирой из-за своего содержания. Сатира на новости в значительной степени опирается на иронию и бесстрастный юмор.

При этом сатирические новости отличаются от фейковых новостей. Фейковые новости – это неправдивые новости, представленные как реальные с целью ввести аудиторию в заблуждение.

Напомним, 10 апреля у здания Минэнерго в Астане собрались десятки человек из Жанаозена с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза". В нацкомпании "КазМунайГаз" объяснили, что собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Отмечалось, что 1 апреля текущего года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Позже стало известно, что собравшихся у здания Минэнерго людей задержали. В столичной полиции рассказали, что задержанных намерены привлечь к адмответственности.

Вскоре представители собравшихся у здания Минэнерго рабочих из Жанаозена сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау.

По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться в Мангистау с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016552-vizovyy-rezhim-v-astane-dlya-zhanaozentsev-akimat-otreagiroval-na-shutku-v-sotssetyah/