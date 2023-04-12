Отменить адресную соцпомощь казахстанцам предложила депутат

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Гаухар Танашева на пленарном заседании палаты раскритиковала адресную социальную помощь в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Гаухар Танашева в своем депутатском запросе на имя вице-премьер-министра по социальным вопросам Алтая Кульгинова сообщила, что основными направлениями государственной политики в социальной сфере являются поддержка многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей в неполных семьях и матерей, воспитывающих детей с особенностями развития. Она подвергла эту систему критике.

"Мы считаем, что адресную социальную помощь (АСП) необходимо отменить, так как процесс его получения проходит в усложненной и зачастую унизительной форме. Чтобы претендовать на АСП, многодетным неработающим мамам необходимо пройти сотни испытаний и, как правило, они опускают руки от бюрократизма и волокиты государственных органов. Лучшим решением является отмена АСП, при этом необходимо повысить размеры детского пособия", - заявила она.

По мнению депутата, будет лучше платить единое пособие каждому ребенку в нужном реальном объеме, достаточном для его содержания.

По ее словам, на данный момент размер пособия на четырех детей составляет 55 340 тенге, то есть на каждого ребенка выходит 13 826 тенге в месяц.

"Это неразумно маленькая сумма социальной поддержки. С учетом постоянного роста инфляции, экономически нестабильной ситуации, отсутствия жилья, постоянной работы у данной категории населения, предлагаем рассмотреть государственное пособие из расчета одной минимальной заработной платы на одного ребенка в размере 70 тысяч тенге", - заявила она.

Напомним, в январе Минтруда отказались от продуктовых наборов для детей, получающих АСП, в пользу денежных выплат. Тогда сообщалось, что теперь на каждого ребенка из числа получателей АСП ежемесячно будет дополнительно выделяться 1,5 месячного расчетного показателя (МРП) – 5 175 тенге в 2023 году.

В марте стало известно, что адресную социальную помощь начали назначать нуждающимся казахстанским семьям автоматически.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", в Казахстане гражданам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности предусмотрена адресная социальная помощь (АСП).

АСП назначают следующим категориям населения РК, имеющим среднедушевой доход ниже черты бедности:

граждане Казахстана;

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК;

беженцы;

лица без гражданства;

кандасы.

Среднедушевой доход – это доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц.

Черта бедности – предельная минимальная величина денежного дохода на одного человека, устанавливаемая на уровне 70% от прожиточного минимума.

В свою очередь, прожиточный минимум на ежеквартальной основе в разрезе регионов рассчитывается органами Бюро национальной статистики РК. При назначении АСП используется величина прожиточного минимума, рассчитываемая местными исполнительными органами в зависимости от цен на продовольственные товары.

Между тем в Минтруда рассказали, что по состоянию на 1 марта 2023 года адресная социальная помощь назначена 444,9 тыс. человек из 84,7 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016484-otmenit-adresnuyu-sotspomosch-kazahstantsam-predlozhila-deputat/