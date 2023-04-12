Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт Астаны, не долетев до Кызылорды

Самолет. Иллюстративное фото: instagram.com/flyarystan

Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс Астана – Кызылорда, был вынужден вернуться на перрон по технической причине, передает официальный Telegram-канал авиаперевозчика.

Согласно сообщению, рейс КС7315 Астана – Кызылорда перенесен на 15:50 по времени Астаны и будет выполняться на борту самолета Air Astana.

По информации авиакомпании, пассажирам данного рейса будут предоставлены напитки и питание в аэропорту вылета на время ожидания рейса.

Между тем рейс КС 7316 Кызылорда – Астана соответственно будет перенесен на 17:00 по времени Кызылорды.

Напомним, в феврале в столичном аэропорту пассажиры рейса Астана – Шымкент авиакомпании FlyArystan устроили скандал из-за задержки вылета в связи с неблагоприятными погодными условиями. Позже рейс был и вовсе отменен, а в дело пришлось вмешаться полицейским.

В Комитете гражданской авиации прокомментировал скандал в аэропорту Астану, отметив, что в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее: через каждые шесть часов – в дневное время; через каждые восемь часов – в ночное время; размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время; доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Данные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг; возвратить пассажиру полную стоимость билета.

Кроме того, при задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании, последняя выплачивает пассажиру штраф в размере 3 процентов от стоимости билета (полетного участка на котором произошла задержка) за каждый час задержки, если она не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы.

Сумма взысканного штрафа не может превышать стоимости приобретенного билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016478-samolet-flyarystan-vernulsya-v-aeroport-astany-ne-doletev-do-kyzylordy/