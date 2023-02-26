Скандал в аэропорту Астаны прокомментировали в КГА

Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: пресс-служба аэропорта

Комитет гражданской авиации прокомментировал скандал в аэропорту Астану, который устроили разгневанные отменой рейса авиакомпании FlyArystan пассажиры. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале КГА.

В комитете подтвердили, что рейс Астана - Шымкент был задержан, а потом и отменен из-за сложных погодных условий: в аэропорту Шымкента был сильный попутный ветер. По факту отмены рейса всем пассажирам были направлены уведомления.

"Во время ожидания вылета в соответствии с действующим законодательством пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов", - сообщили в КГА.

Тем не менее ведомство совместно с Авиационной администрацией Казахстана проведет дополнительную проверку по данному факту.

"В случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры", - пообещали в ведомстве.

В КГА еще раз напомнили, что главным приоритетом в гражданской авиации является безопасность полетов.

Ранее мы рассказывали, что 25 февраля в аэропорту Астаны пассажиры отмененного рейса устроили громкий скандал. По информации правоохранителей, они кидались бутылками и вещами, снесли столбики и оградительные ленты. Одну из пассажирок привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и побои, нанесенные сотруднику авиакомпании.

Редакция NUR.KZ обратилась за комментарием к авиакомпании FlyArystan, но ответ пока не получила.

Отметим, по Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка , в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более 2-х часов;

при ожидании отправления рейса более 2-х часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 4-х часов и далее: через каждые 6 часов днем и через каждые 8 часов – ночью;

при ожидании отправления рейса более 4-х часов и далее: через каждые 6 часов днем и через каждые 8 часов – ночью; размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более 8-ми часов в дневное время и более 6-ти часов в ночное время;

предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более 8-ми часов в дневное время и более 6-ти часов в ночное время; доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Подчеркивается, что указанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

Кроме того, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

возвратить пассажиру полную стоимость билета.

По статье 567 КоАП РК, неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменения маршрута перевозки влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге).

При этом действие (или бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге).

Напомним также, ранее в МИИР рассказывали, в каких случаях пассажиры авиарейса имеют право претендовать на компенсацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010889-skandal-v-aeroportu-astany-prokommentirovali-v-kga/