В Казахстане заметно выросло число фрилансеров

Девушка с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

За прошлый год число фрилансеров в Казахстане значительно выросло – такой способ работы становится все популярнее. Однако у него есть и свои проблемы, передает сайт телеканала КТК.

В последние годы в Казахстане становится все больше фрилансеров. По мнению экспертов, желание ходить на работу у казахстанцев отпало во время пандемии, когда многие ушли на удаленку.

По данным приложения по поиску работы, за прошлый год число фрилансеров в республике увеличилось на 142%. А вот в центре развития трудовых ресурсов говорят о росте всего на 40% за последние шесть лет.

Правда, там учитывают только тех, кто постоянно платит налоги. Многие же самозанятые, как утверждают специалисты, уходят в тень, и их отследить уже очень сложно.

"По нашим исследованиям, представленным в национальном докладе рынка труда за 2022 год, мы выявили около миллиона, точнее если говорить, то 1 млн 49 тыс. человек, которые работали на фриланс-основе. То есть мы выявляли их по признаку наличия только пенсионных отчислений.

Зачастую фрилансеры, так как они не оформляют официально трудовые отношения, просто предпочитают работать на каких-то договорах гражданско-правового характера", – отметила замдиректора департамента стратегии АО "Центр развития трудовых ресурсов" Улпан Шегенова.

Как сообщает телеканал, в 2021 году фриланс был основным заработком для 228 тыс. казахстанцев. Еще 820 тыс. совмещали официальное трудоустройство с подработками.

"Вообще, плюсы – это свобода в плане графика. То есть очень удобно то, что ты не привязан ни к чему. То есть ты просыпаешься, буквально у тебя свободный рабочий день, сделал задачи – отдыхаешь. Это все зависит от количества проектов. То есть, понятное дело, если ты хочешь больше зарабатывать, если у тебя упор в этом, то нужно брать больше и не менять фокус", – рассказал фрилансер-маркетолог Артем Паутов.

Тем не менее специалисты опасаются, что такой рост числа фрилансеров может привести к большим социальным проблемам в будущем.

"Те люди, которые сейчас не платят налоги, которые не ведут официально свою деятельность, во-первых, они сами лишают себя обеспечения в будущем, ну, в пенсионный период: каких-то отчислений, накоплений, социальных возможностей, кредитоспособности и всего прочего", – заявил владелец кадрового холдинга Олег Парахин.

По данным КТК, государство уже задумалось о базовой социальной защите свободных работников. С этого года службы доставки обяжут платить соцвзносы за таксистов и курьеров. Нечто подобное хотят ввести и для фрилансеров. Их тоже обяжут платить минимальную ставку в виде 5% социальных отчислений.

Источник: КТК

Как пишет казахстанский сервис для предпринимателей Аsistent.kz, фриланс – это проектная работа. Фрилансер сотрудничает с разными заказчиками, у него нет одного постоянного работодателя. Как правило, работа осуществляется через биржи.

Ранее отмечалось, что одна из сложностей в сфере фриланс-услуг связана с оплатой труда. Как правило, стоимость каждого заказа обсуждается отдельно, и все зависит от того, к чему придут заказчик и исполнитель. Иногда даже могут отличаться способы оплаты.

Тем не менее, как выяснили аналитики, средний доход казахстанского фрилансера составил 124 тыс. тенге, а медианный – 65 тыс. тенге. Это значит, что многие исполнители работают над задачами с низкой оплатой.

Впрочем, у фрилансеров есть и "высокооплачиваемая" работа. Например, наиболее высокие заработки свойственны сферам профессиональной и научной деятельности, где средний доход составляет 211 тыс. тенге, а медианный – 111 тыс. тенге.

Также достаточно много платят в горнодобывающей промышленности (209 тыс. и 149 тыс. тенге), а также в сфере информации и связи (188 тыс. и 93 тыс. тенге).

При этом казахстанские фрилансеры в основном сосредоточены в мегаполисах, где работает 41% от их общего числа. Только на Алматы приходится 22% всех "свободных работников" страны.

Кроме того, мы писали о том, как казахстанским фрилансерам избежать мошенничества со стороны заказчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016417-v-kazahstane-zametno-vyroslo-chislo-frilanserov/