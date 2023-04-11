Задержание рабочих из Жанаозена в Астане объяснили в полиции

Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Задержание работников из Жанаозена, собравшихся у здания Министерства энергетики в Астане, прокомментировали в столичном департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Группа работников сервисной компании нефтяной отрасли организовала несанкционированный митинг. Согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

По информации ведомства, ряд работников из Жанаозена, собравшихся у здания Минэнерго, были доставлены в полицию.

"В связи с нарушением митингующими закона "О мирных собраниях" в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию были доставлены ряд организаторов и активных участников акции", – добавили в пресс-службе ДП столицы.

Также сообщается, что нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 "Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний" и 667 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа". Им грозит предупреждение или штраф в размере 30 МРП (103 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Действиям собравшихся людей будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству, добавили в полиции.

Стражи порядка предупредили также, что за организацию и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимого в нарушение порядка, установленного РК, предусмотрена ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что у здания Минэнерго в Астане собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Ситуацию прокомментировали в "КазМунайГаз". Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

В КМГ пояснили, что 1 апреля этого года рабочим было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге. Однако, по данным компании, экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Сегодня новый глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев высказался о работниках из Жанаозена, собравшихся у здания Минэнерго в Астане.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

Позже вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов также рассказал, чего хотят собравшиеся у здания Минэнерго рабочие. По его словам, они хотят, чтобы проигравшие компании выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016384-zaderzhanie-rabotnikov-neftyanoy-kompanii-v-astane-prokommentirovali-v-politsii/