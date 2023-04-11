Павлодарец спустя 30 лет разлуки встретился со своим отцом

Отец и сын. Фото: polisia.kz

Полицейские Семея спустя 30 лет разлуки воссоединили павлодарца с отцом. Подробности удивительной истории озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Казахстанец долгое время не видел своего отца. Когда ему было 2 года, его родители разошлись, он с мамой уехал в Павлодар, где и проживает до сих пор.

Молодой человек решил исполнить свою детскую мечту и снова увидеть отца. Тогда он обратился за помощью к правоохранителям Семея.

Участковый инспектор Ауэзовского отдела полиции Адиль Баймурин организовал полномасштабные поиски и установил местонахождение мужчины.

Выяснилось, что по старому адресу его отец давно не проживает, продал квартиру и переехал работать в крестьянское хозяйство. Страж порядка его нашел. Спустя 30 лет отец и сын вновь увидели друг друга. Парень поблагодарил полицейских и в ближайшее время хочет забрать родителя к себе.

Отметим, что подобные трогательные истории периодически происходят в Казахстане.

Так, россиянка спустя 40 лет нашла свою сестру и родственников в Атырау. В этом иностранке тоже помогли правоохранители.

"В Атырау жила моя родная сестра. Мы не виделись с ней 40 лет и я приехала сюда, чтобы найти ее. Однако, не зная, где она живет, я оказалась в безвыходном положении. Я вызвала сотрудников полиции и попросил их помочь. Они оперативно нашли моих родственников", - рассказала жительница Санкт-Петербурга.

Также россиянин спустя 27 лет нашел свою сестру в Казахстане. По словам мужчины, его семья, а именно родная сестра, брат и отец с матерью переехали из Астрахани в Актау, после чего с ними была утеряна связь. Он ничего о них не знал долгие годы. Оказалось, что его брат и родители уже скончались, а сестра уже и не надеялась найти родственника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016302-pavlodarets-spustya-30-let-razluki-vstretilsya-so-svoim-ottsom/