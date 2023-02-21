Брат спустя 27 лет нашел свою сестру в Актау

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Астрахани спустя 27 лет нашел свою сестру в Актау. Удивительную историю рассказали волонтеры. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Как сообщили волонтеры изданию Lada.kz, месяц назад к ним обратился житель Астрахани Анатолий Самохвалов и попросил разыскать своего брата.

По словам мужчины, его семья, а именно родная сестра, брат и отец с матерью переехали из Астрахани в Актау, после чего с ними была утеряна связь. Он ничего о них не знал в течение 27 лет.

В итоге через месяц после обращения удалось найти сестру мужчины. Любовь рассказала, что ее второй брат и родители, к сожалению, уже скончались. А сама она уже и не надеялась найти родственника.

Благодаря совместным усилиям волонтеров и полицейских состоялось воссоединение брата и сестры спустя 27 лет разлуки. Они уже созвонились по телефону. Житель Астрахани является инвалидом по зрению, поэтому, скорее всего, сестра сама отправится к нему.

В пресс-службе ДП Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ рассказали, что объявление мужчины о поиске родственников в Актау увидел сотрудник Баурхан Асылбаев. После чего ему в Instagram удалось найти и созвониться с его сестрой. Полицейский сообщил женщине, что ее ищет брат. Она удивилась, потому что такого не ожидала. Таким образом удалось восстановить родственные связи.

Напомним, ранее стала известна история россиянки, которая спустя 40 лет нашла свою сестру и родственников в Атырау. В этом иностранке тоже помогли стражи порядка.

"В Атырау жила моя родная сестра. Мы не виделись с ней 40 лет и я приехала сюда, чтобы найти ее. Однако, не зная, где она живет, я оказалась в безвыходном положении. Я вызвала сотрудников полиции и попросил их помочь. Они оперативно нашли моих родственников", - рассказала жительница Санкт-Петербурга.

Как отмечается на портале egov.kz, найти пропавшего человека самостоятельно можно с помощью:

поиска на специализированных интернет-сервисах;

привлечения добровольческих отрядов - волонтеров;

разработки макета листовки о поиске, размещения объявления в социальных сетях с просьбой о репостах;

обращения в СМИ с просьбой о размещении материала;

расклейки листовок;

периодического обзвона медицинских учреждений;

изучения сводок.

Также необходимо обращаться в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010215-brat-spustya-27-let-nashel-svoyu-sestru-v-aktau/