Гроза, дождь и сильный ветер: какая погода ожидается в крупных городах Казахстана

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 11 апреля. Казахстанцев предупредили об ухудшении погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозу, сегодня ожидается дождь с грозой. Возможно небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до 11-13 градусов со знаком "плюс". Скорость ветра составит 3-8 м/с, однако при грозе вероятно усиление до 15 м/с.

В Астане пообещали кратковременные осадки в виде дождя. Температура днем составит 5-7 градусов тепла. В столице прогнозируют усиление ветра днем до 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 16-18 градусов со знаком "плюс". Вероятно усиление ветра - днем 8-13 м/с, иногда порывы будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, что в ближайшие дни на юге Казахстана ожидается резкое потепление до 30 градусов - такой прогноз дали синоптики. Несмотря на это, в северной половине республики вероятно похолодание до 5 градусов со знаком "минус".

Помимо этого напомним, что специалисты метеослужбы объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана 11 апреля из-за сильного ветра и осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016240-groza-dozhd-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/