Магнолии зацвели в ботаническом саду Алматы (видео)

Магнолия. Иллюстративное фото: pexels.com

В ботаническом саду города Алматы зацвели магнолии. Видеороликом с цветущим деревом поделился дендропарк на своей официальной странице в Instagram.

В коллекции ботанического сада представлены 15 таксонов (группа) этого растения.

"Магнолия – реликтовое растение, считается ровесником динозавров. Род обособился в те времена, когда пчел еще не было, поэтому некоторые виды магнолии опыляются жуками", – говорится в публикации.

В ботаническом саду пояснили, что магнолия представляет собой дерево или кустарник с крупными белыми, розовыми, пурпурными или желтоватыми цветами, большими декоративными листьями, а также не менее декоративными яркими плодами.

Цветы магнолии могут иметь очень приятный кремово-сладкий аромат с небольшими цитрусовыми нотками или же быть без запаха, часто используются парфюмерами для создания цветочных композиций.

В ботаническом саду магнолию можно увидеть на центральной аллее возле пруда с лебедями.

Напомним, в первый день весны в ботаническом саду зацвели подснежники.

А в конце марта в алматинский Ботанический сад после зимовки вернулись лебеди.

Добавим, что по информации на официальном сайте сада, Главный ботанический сад – это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Это место не случайно называют "легкими города" – здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии.

Вся территория ботанического сада делится на 4 зоны:

экспозиционная зона (52,4 гектара) — это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения;

общественная зона (18,8 гектаров), постоянно открытая для посетителей, где так же ведется научная работа;

научная зона (29,1 гектаров) — для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития;

административная и производственно-хозяйственная зона (3,3 гектара): лаборатории, гаражи, парковки и складские помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016218-magnolii-zatsveli-v-botanicheskom-sadu-almaty-video/