Лебеди вернулись в Ботанический сад в Алматы (видео)

Лебеди в Ботаническом саду. Кадр из видео: instagram.com/botsadkz

После зимовки в алматинский Ботанический сад вернулись лебеди. Об этом представители дендропарка сообщили в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Наши лебеди успешно перезимовали и вернулись в ботсад! С ранней весны и до поздней осени пруд с лебедями становится местом притяжения всех гостей Ботанического сада", – говорится в сообщении.

При этом посетителям напомнили, что кормить лебедей и рыб запрещено.

"За уход и кормление рыб и лебедей в ботсаду отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов. Просчитан строгий рацион с суточной нормой. Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве", – объяснили специалисты.

Подчеркивается, что нездоровая пища (хлеб, печенье, чипсы и т.д.) может привести к избыточному весу, брожению, расстройству желудка и другим проблемам со здоровьем у лебедей и рыб.

"Давайте бережнее относиться не только к растениям, но и к нашим питомцам", – призвали сотрудники Ботанического сада.

Отметим, что, как сообщается на его официальном сайте, Главный ботанический сад – это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Это место не случайно называют "легкими города" – здесь собрана уникальная многотысячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии.

Вся территория Главного ботанического сада делится на 4 зоны:

экспозиционная зона (52,4 гектара) — это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения;

(52,4 гектара) — это экспозиционные участки, которые открыты для доступа посетителей и где ведутся интродукционные испытания и культивирование древесных растений, а также площади коллекционных участков, закрытые для посещения; общественная зона (18,8 гектаров), постоянно открытая для посетителей, где так же ведется научная работа;

(18,8 гектаров), постоянно открытая для посетителей, где так же ведется научная работа; научная зона (29,1 гектаров) — для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития;

(29,1 гектаров) — для проведения научных исследований и сохранения коллекций генофонда растений; зона включает интродукционные питомники, маточные насаждения растений для тиражирования, экспериментальные участки и резервные территории для развития; административная и производственно-хозяйственная зона (3,3 гектара): лаборатории, гаражи, парковки и складские помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014189-lebedi-vernulis-v-botanicheskiy-sad-v-almaty-video/