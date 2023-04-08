Гостей и жителей Алматы призвали воздержаться от походов в горы

Лавина. Иллюстративное фото: Dougberry/ Getty Images

В горах близ Алматы в ближайшие дни возможен сход лавин, а также ожидается сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС мегаполиса.

"На основании штормовых предупреждений № 4 и 14 о лавинной опасности и сильных осадках в горах Алматы, ДЧС информирует, что в период с 8 по 12 апреля 2023 года в связи с оттепелью, ожиданием сильных осадков ночью 8 апреля и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин", – предупредили в ведомстве.

Кроме того, подчеркивается, что в горах ожидается сильный западный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

"В связи с этим не рекомендуется выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы", – отметили в ДЧС Алматы.

При этом туристов, все же оказавшихся в горах, убедительно попросили соблюдать все меры безопасности.

Если вдруг вам понадобилась помощь в экстренной ситуации, можно обращаться по номерам "112", "109" или 8 (727) 372-15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх и низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015988-gostey-i-zhiteley-almaty-prizvali-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory/