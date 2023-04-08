Гроза и сильный ветер ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

Грозовое небо. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В субботу, 8 апреля, жителей Алматы и Шымкента предупредили о непогоде. В столице при этом день обещает быть довольно прохладным, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Астане сегодня осадков не ожидается, хотя температура воздуха днем составит +1…+3 градуса. При этом ночью в столице похолодает до -5…-7 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Алматы прогнозируется дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов, а ночью – опустятся до +3…+5 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 3-8 градусов.

В Шымкенте в субботу также ожидается гроза. Дневная температура воздуха составит +21…+23 градуса, ночью в мегаполисе прогнозируется +9…+11 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с, но при грозе возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015973-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/