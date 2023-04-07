Дождь со снегом и заморозки ожидаются в Казахстане

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, с 8 по 10 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают специалисты, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

На севере, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, востоке страны – осадки в виде дождя и снега.

В воскресенье, 9 апреля, на юго-западе Казахстана ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег).

В понедельник, 10 апреля, на юге республики временами будут сильные дожди.

В целом по стране ожидается усиление ветра, туман; в южных, западных регионах - пыльные бури с грозой; на севере, востоке и в центре – гололед.

Кроме того, на западе и юго-востоке Казахстана ночью ожидаются заморозки до 3 градусов.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС ЗКО, при возникновении сильного ветра необходимо:

держаться дальше от окон, чтобы не получить ранений осколками стекол;

выходить из помещения только в случае крайней необходимости и ни в коем случае не в одиночку;

находясь на улице, держаться дальше от деревьев, столбов, рекламных плакатов, которые могут травмировать при падении;

выходить из помещения сразу после ослабления ветра категорически запрещается;

находясь на открытой местности, укрыться в ближайшем овраге, канаве, либо как можно плотнее прижаться к земле;

находясь в лесу, постараться выйти на открытое место, чтобы не получить травм от поваленных деревьев;

если усиление ветра сопровождается ливнем, грозой, не укрываться под отдельно стоящими деревьями и не подходить к опорам линий электропередачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015869-dozhd-so-snegom-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-kazahstane/