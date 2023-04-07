Какие авто можно легализовать за 200 тыс. тенге в Казахстане

Посетители ЦОНа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Комитета госдоходов МФ РК объяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать свои авто за 200 тыс. тенге. Информация приводится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что постановление правительства РК об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий ТС, ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года, распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.

К указанным категориям относятся:

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили;

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.

"Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 тыс. тенге уплачивается при регистрации ТС вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года", – разъяснили представители КГД.

При этом для регистрации ТС, категории которых не указаны выше, применяются ставки сбора за первичную регистрацию, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса.

Отметим, что легализации подлежат автомобили, не состоящие на криминальном учете, которые были также сняты с учета по месту прежней регистрации в другом государстве.

"Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку", – отмечали ранее в МВД.

Подать заявку можно через портал "Электронного правительства" eGov.kz, а также через приложения банков второго уровня или в ЦОНах.

Чтобы подать заявление, необходимо иметь следующие документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Если авто подлежит легализации, то заявителю нужно будет оплатить государственные сборы:

за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге;

госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге;

за госномер – 9660 тенге.

Напомним, что легализация авто в Казахстане стартовала 23 января и закончится 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015944-kakie-avto-mozhno-legalizovat-za-200-tys-tenge-v-kazahstane/