Ураган повалил деревья и сорвал крыши зданий в двух регионах Казахстана

Сорванная крыша. Кадр из видео: телеканал КТК

Жители Кызылординской и Жамбылской областей подсчитывают убытки и устраняют последствия урагана. Шквалистый ветер сорвал крыши зданий и повалил деревья, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщают корреспонденты телеканала, ветер с порывами до 30 м/с в Кызылординской области согнул 40-метровую металлическую трубу на ТЭЦ.

Жители отмечают, что несколько дней из-за урагана на улице стояла пыльная пелена и довольно тяжело дышалось.

В регионе ветер снес кровлю с 24 объектов, среди которых школы, дома культуры и мечеть. Однако чиновники говорят, что ситуация находится под контролем.

"Упавшая труба 40 метров в длину, диаметром 1,8 метра, без отопления остались 98 бюджетных и прочих организаций, 277 частных и многоквартирных жилых домов. На данный момент монтажные и восстановительные работы проведены, абоненты к теплу подключены", – рассказал директор ГКП "Кызылорда теплоэлектроцентр" Медет Усаин.

А в Жамбылской области власти объявили ЧС местного масштаба. Там около 15 населенных пунктов остались без света и газа после разбушевавшейся стихии.

Ураган повалил деревья, сорвал высоковольтные провода и снес крыши зданий. Отмечается, что пострадали в основном образовательные учреждения. Чиновники подсчитали, что на восстановление потребуется около 100 млн тенге.

Источник: КТК

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Искрение проводов могут повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015478-uragan-povalil-derevya-i-sorval-kryshi-zdaniy-v-dvuh-regionah-kazahstana-video/