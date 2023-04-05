Дождь с грозой и сильным ветром пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали о погоде в среду, 5 апреля, в крупнейших городах Казахстана - жителей Шымкента предупредили об осадках и сильном ветре, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня прогнозируется солнечная погода без осадков. Дневная температура воздуха составит +17…+19 градусов. Погода в южной столице, как обещают специалисты, будет практически безветренной - 0-5 м/с.

В Астане также осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем термометры покажут +16…+18 градусов. Скорость ветра в столице в среду составит 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня пройдет дождь с грозой - такой прогноз дали синоптики. Ожидается небольшое похолодание до +16...+18 градусов. Также в мегаполисе ожидается ветер со скоростью до 8-13 м/с, однако порывы могут достигать 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре

Как сообщается на официальном сайте ДЧС Алматинской области, важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015467-dozhd-s-grozoy-i-silnym-vetrom-poobeschali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/