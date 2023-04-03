Гроза, дождь и ветер: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Гроза. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В нескольких регионах Казахстана завтра, 4 апреля, ожидаются гроза, сильный дождь и ветер. Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте "Казгидромета".

По данным синоптиков, в Кызылординской области ожидается гроза, сохраняется пыльная буря. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Карагандинской и Улытауской областях ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в Семее, Усть-Каменогорске и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. Это означает, что ожидается превышение концентрации одного или нескольких веществ выше трех ПДК (предельно допустимой концентрации).

В Туркестанской области ожидается временами сильный дождь и гроза. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Шымкенте также ожидаются гроза и ветер с порывами 15-20 м/с.

А вот в Жетысуской области сохраняются заморозки от 1 до 6 градусов.

Добавим, что, согласно информации на сайте ДЧС Астаны, при грозах и молниях необходимо придерживаться следующих правил:

не выходите из дома, квартиры;

закройте окна, двери и дымоходы, чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию;

во время грозы нельзя топить печь, так как дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность и вероятность удара молнии возрастает;

отключите от сети радио, телевизор, не пользуйтесь электроприборами и телефоном;

если гроза застала вас на улице, укройтесь в ближайшем здании;

нельзя находиться на возвышенностях, вблизи крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

особенно опасна гроза в поле: если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в стогах сена, под одинокими деревьями;

при отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на корточки, обхватить голову руками, отложить на 15-20 м от себя все металлические предметы;

в лесу необходимо укрыться на низкорослом участке, нельзя находиться под высокими деревьями. Если рядом есть деревья, пораженные грозой, расщепленные, нужно держаться подальше от них;

во время грозы нельзя находиться у воды (купаться, ловить рыбу);

в горах отойдите от горных гребней, острых возвышающихся скал;

если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

если гроза застала вас в автомобиле, остановитесь, закройте окна и опустите антенну;

при встрече с шаровой молнией не касайтесь ее и не приближайтесь, по возможности не двигайтесь, если она приблизилась вплотную к лицу, можно энергично подуть на нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015284-groza-dozhd-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/