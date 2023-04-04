Теплая и солнечная погода ожидается в двух из трех мегаполисов Казахстана

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 4 апреля, в Астане и Алматы осадков не ожидается. Тем не менее шымкентцев, по прогнозам синоптиков, ждет дождливый день, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем термометры покажут +15…+17 градусов, а ночью – опустятся до -1…+1 градуса. Скорость ветра во вторник в столице будет находиться на уровне 2-7 м/с.

В Алматы также прогнозируется солнечная погода без осадков. Дневная температура воздуха составит +16…+18 градусов, а ночью в мегаполисе ожидается +4…+6 градусов. В целом погода в южной столице будет практически безветренной – 0-5 м/с.

В Шымкенте сегодня вероятнее всего пройдет дождь с грозой. Тем не менее воздух здесь прогреется до +18…+20 градусов днем, а ночью температура составит +9…+11 градусов. Сегодня в мегаполисе ожидается ветер со скоростью до 8-13 м/с, при этом порывы могут доходить и до 15-20 м/с.

Добавим, что на сегодняшний день в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015288-teplaya-i-solnechnaya-pogoda-ozhidaetsya-v-dvuh-iz-treh-megapolisov-kazahstana/