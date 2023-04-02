Ветер до 25 м/с ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Какой будет погода в воскресенье, 2 апреля, в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали синоптики. В одном из мегаполисов ожидается сильный штормовой ветер, передает официальный сайт "Казгидромета".

В Астане ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха прогреется до +9...+11 градусов. Скорость ветра: 7-12 метров в секунду.

В Алматы 2 апреля синоптики также прогнозируют переменную облачность. Дневная температура составит +10...+12 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте в воскресенье ожидается гроза. Днем температура воздуха может дойти до отметки в +19...+21 градусов. При этом ожидается сильный ветер: 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Спасатели указывают, что ветер - это поток воздуха, который движется вдоль земной поверхности. В первую очередь ветры классифицируют по их силе, продолжительности и направлению. Так, порывами принято считать кратковременные (несколько секунд) и сильные перемещения воздуха. Сильные ветры средней продолжительности (примерно 1 мин) называют шквалами.

При этом специалисты добавляют, что при скорости 0,3-1,5 м/с ветер считается тихим, 1,6-3,3 м/с - легким, 3,4-5,4 м/с - слабым, 5,5-7,9 м/с - умеренным, 8,0-10,7 м/с - свежим, 10,8-13,8 м/с - сильным, 13,9-17,1 м/с - крепким, 17,2-20,7 м/с - очень крепким, 20,8-24,4 м/с - штормовым, 24,5-28,4 м/с - сильный шторм, 28,5-32,6 м/с - жестокий шторм, 32,7 и более - ураган.

Чтобы не получить травмы и увечья, при сильном ветре рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях);

воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

не прятаться около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы;

не прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

смертельно опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам;

не парковать личный автотранспорт возле деревьев;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий нужно звонить в 101 или 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015034-veter-do-25-ms-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/