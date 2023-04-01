Ветер разрушительной силы ожидается в воскресенье на юге Казахстана

Мощный ветер. Иллюстративное фото: Rainer Fuhrmann / EyeEm / Getty Images

В это воскресенье, 2 апреля, на юге Казахстана ожидается мощный ветер, кое-где также возможны заморозки, дождь, туман и пыльная буря. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

На большей части страны в воскресенье сохранится погода без осадков. Лишь на западе, юге и юго-востоке страны возможны дожди, на юге – с грозами. В то же время на юге, юго-востоке ожидается очень сильный ветер, на юге – пыльная буря, на юго-востоке – туман.

Говоря о ветре, отдельно синоптики выделяют Жетысускую, Туркестанскую и Жамбылскую области – здесь он будет очень сильным, с порывами до 30 м/с и выше.

Такой ветер, согласно шкале Бофорта на сайте Гидрометцентра России, способен принести разрушения на значительной территории.

Также ночью сохранятся заморозки: в Алматинской области – от 1 до 6 градусов со знаком "минус", в Жетысуской области – от -2 до -7 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской области – в районе 2 градусов мороза.

Отдельно о погоде в регионах

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра (15-20 м/с) объявлено: на западе и юге Акмолинской области; ночью в центре, днем – на востоке, юге и в центре Актюбинской области; на севере, востоке, юге Атырауской области; на востоке Западно-Казахстанской области; на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области.

Ветер такой силы, согласно шкале Бофорта, характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий" и способен качать стволы деревьев.

В Мангистауской области, помимо ветра силой 15-20 м/с, ожидается дождь.

Порывов 23 м/с ветер может достичь на юге Карагандинской, а также в Улытауской области, а в центре Кызылординской области – и вовсе 23-28 м/с. Также в последней сохраняется пыльная буря.

В Алматинской области скорость ветра достигнет 15-20 м/с, временами – 25 м/с. Ночью сохраняются заморозки в районе 1-6 градусов.

В Жетысуской области, в районе озера Алаколь, ожидается ветер силой 17-22 м/с, временами – 30 м/с и более. На севере, востоке области скорость ветра составит 17-22 м/с. Ночью ожидаются заморозки в районе 2-7 градусов.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, а скорость ветра здесь будет достигать 15-20 м/с, порывы – 23-28 м/с, а временами и вовсе – 30 м/с и более. Ночью сохранятся заморозки в районе 1-6 градусов.

Утром и днем на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области также ожидается мощный ветер: чаще – со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, временами – до 30 м/с и более. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки в районе 2 градусов.

Непогода в городах

Тараз: временами ожидается туман. Скорость ветра – 15-20 м/с, временами – 23 м/с. Ночью ожидаются заморозки в районе 1-3 градусов.

временами ожидается туман. Скорость ветра – 15-20 м/с, временами – 23 м/с. Ночью ожидаются заморозки в районе 1-3 градусов. Алматы: 2 апреля ночью ожидаются заморозки в районе 1-3 градусов.

2 апреля ночью ожидаются заморозки в районе 1-3 градусов. Кунаев: ночью ожидаются заморозки в районе 3-5 градусов.

ночью ожидаются заморозки в районе 3-5 градусов. Кызылорда: сохраняется пыльная буря, порывы ветра могут достичь 25 м/с.

сохраняется пыльная буря, порывы ветра могут достичь 25 м/с. Талдыкорган: порывы ветра временами будут достигать 17-22 м/с, ночью ожидаются заморозки в районе 4-6 градусов.

порывы ветра временами будут достигать 17-22 м/с, ночью ожидаются заморозки в районе 4-6 градусов. Шымкент: днем 2 апреля ожидается гроза.

днем 2 апреля ожидается гроза. Жезказган, Актау, Петропавловск: порывы ветра могут достичь 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015024-veter-razrushitelnoy-sily-ozhidaetsya-v-voskresene-na-yuge-kazahstana/