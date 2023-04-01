Какой будет погода в мегаполисах в первый день апреля

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 1 апреля, в трех казахстанских мегаполисах осадков не ожидается. Синоптиками прогнозируется переменная облачность, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. Скорость ветра – 7-12 м/с.

Облачная погода без осадков ожидается также в Алматы. Днем температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, а скорость ветра – 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем повысится до 19-21 градусов тепла. При этом скорость ветра составит 8-13 м/с, временами будет достигать 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

Ранее мы писали, что в первые дни апреля на большей части Казахстана прогнозируется погода без осадков. Однако в некоторых регионах пройдут обильные дожди.

Согласно шкале Бофорта, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, сила ветра в 25 м/с характеризуется как "сильный шторм". Ветер такой силы может нанести значительные разрушения строений, а также вырывать деревья с корнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014987-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-v-pervyy-den-aprelya/