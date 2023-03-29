Гроза, туман и до 25 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана
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В среду, 29 марта, в Алматы и Астане ожидается погода без осадков, а жителей Шымкента предупреждают о грозе. Прогноз погоды опубликован на сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 21-23 градуса, ночью - плюс 8-10 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 градусов.
В Астане также сегодня прогнозируют погоду без осадков. В дневное время температура воздуха будет колебаться в диапазоне плюс 12-14 градусов, ночью похолодает до минус 3-5 градусов. Жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с и сильном тумане. Из-за последнего в Астане вновь объявлено штормовое предупреждение.
В Шымкенте обещают грозу, несмотря на которую в мегаполисе будет довольно тепло: днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью - плюс 10-12 градусов. Здесь также объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, скорость которого будет достигать 15-20 м/с, и грозы.
Отметим, что штормовое предупреждение объявлено еще в нескольких областях страны.
Ранее мы рассказывали, как вести себя при непогоде.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014432-groza-tuman-i-do-25-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/