Гроза, туман и до 25 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 29 марта, в Алматы и Астане ожидается погода без осадков, а жителей Шымкента предупреждают о грозе. Прогноз погоды опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 21-23 градуса, ночью - плюс 8-10 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 градусов.

В Астане также сегодня прогнозируют погоду без осадков. В дневное время температура воздуха будет колебаться в диапазоне плюс 12-14 градусов, ночью похолодает до минус 3-5 градусов. Жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с и сильном тумане. Из-за последнего в Астане вновь объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте обещают грозу, несмотря на которую в мегаполисе будет довольно тепло: днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью - плюс 10-12 градусов. Здесь также объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, скорость которого будет достигать 15-20 м/с, и грозы.

Отметим, что штормовое предупреждение объявлено еще в нескольких областях страны.

Ранее мы рассказывали, как вести себя при непогоде.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014432-groza-tuman-i-do-25-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/