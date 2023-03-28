Осадки, ветер и лавинная опасность: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Лавина. Иллюстративное фото: Dougberry/ Getty Images

Синоптики предупредили жителей ряда регионов нашей страны об ухудшении погодных условий. По Казахстану объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

29 марта ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере Актюбинской области возможен туман. Ветер северо-восточный, северный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Туман также ожидается в Астане в среду утром.

В период 29-31 марта 2023 года в Алматинской области в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

29 марта ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области будет туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможна гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

29 марта днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В среду утром и днем на западе и севере Костанайской области синоптики пообещали осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины:

постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014402-osadki-veter-i-lavinnaya-opasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-oblastey-kazahstana/