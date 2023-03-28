Организаторы олимпиады в Шымкенте, на которой отравились школьники, получили выговор

Парта. Иллюстративное фото: Uwe Anspach/Picture alliance/Getty Images

После инцидента с отравлением участников олимпиады в Шымкенте несколько человек получили строгие выговоры, сообщила вице-министр просвещения Шолпан Каринова на своей странице в Facebook.

По ее словам, вчера прошло совещание с участием министра просвещения, на котором были приняты соответствующие меры касательно оргкомитета олимпиады.

За ненадлежащее исполнение обязанностей и ненадлежащую организацию республиканской олимпиады в Шымкенте дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора получили:

и. о. председателя Комитета среднего образования

руководитель управления содержания и методологического обеспечения Комитета среднего образования;

директор Республиканского научно-практического центра “Дарын”.

"Первостепенной задачей министерства остается вопрос обеспечения безопасности детей. В связи с этим пересмотрены форматы проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению и республиканского конкурса научных проектов школьников", – добавила вице-министр.

Кроме того, она отметила, что 14 школьников уже выписаны из больницы. Многие из них уже вернулись домой в сопровождении специалистов управлений образования, директоров школ, учителей.

"По правилам олимпиады 45% участников должны быть награждены, то есть получить призовые места. Госпитализированные ученики с учетом индивидуальных результатов удостоились золотых, серебряных и бронзовых медалей, получили благодарственные письма", – рассказала Шолпан Каринова.

Отравление участников олимпиады в Шымкенте

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появилась информация о том, что в Шымкенте во время олимпиады отравилось более 10 детей.

"Пока вся страна празднует Наурыз, в Шымкенте творится полный треш. Дело в том, что сейчас в Шымкенте проходит республиканская олимпиада по естественно-математическим направлениям.

Как мне рассказал один из участников, большинство из них разместили в университете имени Мухтара Ауэзова. Наблюдается массовое отравление участников олимпиады. 15 человек забрала скорая помощь. Его соседа по общежитию забрали сегодня в 3 часа ночи", – написал тогда блогер Ильяс Мынжасаров.

В РНПЦ "Дарын" отреагировали на ситуацию, заявив, что симптомы недомогания были выявлены у 12 участников из 904. Их госпитализировали в инфекционную больницу Шымкента.

Позже ситуацию прокомментировали в Минпросвещения. Шолпан Каринова сообщила, что состояние госпитализированных детей оценивается как стабильное.

По ее словам, во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы ветряной оспы.

Вскоре в Управлении здравоохранения Шымкента озвучили новые подробности. Сообщалось, что прибывшие на олимпиаду дети питались не только в трех общежитиях, где они временно проживали, но еще и за их пределами. В ведомстве заявляли, что дети ели фастфуд.

Тем не менее вчера Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента сообщил, в ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения бактерионосительства.

По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек, остальные исследования находятся в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014404-organizatory-olimpiady-v-shymkente-na-kotoroy-otravilis-shkolniki-poluchili-vygovor/