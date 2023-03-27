Участники олимпиады отравились в Шымкенте: санврачи обнаружили кишечную палочку

Капельница. Иллюстративное фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент на своем официальном сайте поделился результатами расследования массовой госпитализации школьников с кишечной инфекцией.

Как уточнили в ведомстве, утром 22 марта из городской инфекционной больницы поступило экстренное извещение о том, что госпитализировано 12 больных школьников с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжелая степень, обезвоживание 2 степени".

По этой причине специалистами было начато санитарно-эпидемологическое расследование.

Выяснилось, что школьники приехали из других регионов в город Шымкент для участия в Республиканской олимпиаде с 20 по 25 марта 2023 года по общеобразовательным предметам естественно-математического направления.

Отмечается, что в период с 22 по 23 марта в городскую инфекционную больницу попали 15 детей с таким диагнозом.

Подчеркивается, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М.Ауезова. Выяснилось, что питание было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития.

Приготовление пищи проводилось в столовой корпуса "А" данного вуза, расположенной по улице Ильяева №8, а после доставлялась на автотранспорте в общежитие.

"В ходе расследования для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения бактерионосительства. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе", – говорится в сообщении ДСЭК.

25 марта всех поступивших детей выписали из больницы – у всех бактериологические анализы были отрицательные.

Как добавили в ведомстве, детей выписали с окончательным диагнозом "Другие и неуточненные гастроэнтериты и колиты инфекционного происхождения".

Также сообщили об одном ученике, который поступил в больницу с "ветряной оспой", который продолжает лечение.

Проведение расследования и санитарно-эпидемиологических мероприятий продолжается.

"Проведение республиканской олимпиады естественно-математического направления среди учащихся в городе Шымкенте с 20 по 25.марта не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля и уведомление о ее проведении также не поступало", – обратили внимание в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что в Казахстане продолжается регистрация больных КВИ, а в соседних странах отмечается рост заболеваемости корью. Также корь выявили и в Шымкенте (2 случая).

Специалисты порекомендовали организаторам республиканских олимпиад согласовывать их проведение с межведомственной комиссией по профилактике инфекционных заболеваний РК.

Госпитализация участников олимпиады в Шымкенте

Отметим, что первоначально информация об отравлении участников олимпиады появилась в Сети – блогер Ильяс Мынжасаров сообщил, что в Шымкенте во время республиканской олимпиады естественно-математического направления произошло массовое отравление детей.

Позже в РНПЦ "Дарын" отреагировали на ситуацию, заявив, что симптомы недомогания были выявлены у 12 участников из 904. Их госпитализировали в инфекционную больницу Шымкента.

Ситуацию также прокомментировали в Минпросвещения.

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова на своей странице в Facebook сообщила, что из-за отравления школьников в Шымкенте формат проведения олимпиады по второму направлению будет пересмотрен.

Вскоре в управлении здравоохранения мегаполиса озвучили новые подробности. Сообщалось, что прибывшие на олимпиаду дети питались не только в трех общежитиях, где они временно проживали, но еще и за их пределами. В ведомстве заявляли, что дети употребляли в пищу фастфуд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2014245-uchastniki-olimpiady-v-shymkente-popali-v-bolnitsu-sanvrachi-obnaruzhili-kishechnuyu-palochku/