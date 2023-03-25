Ели суши и бургеры: появились новые подробности отравления детей в Шымкенте

Боль в животе. Иллюстративное фото: psisa/Getty Images

В управлении здравоохранения Шымкента озвучили новые подробности отравления участников олимпиады - массовое отравление детей произошло на днях, сообщает сайт телеканала КТК.

Специалисты выяснили, что прибывшие на олимпиаду дети питались не только в трех общежитиях, где они временно проживали, но еще и за их пределами.

Врачи сообщили, что школьники ели морепродукты и фастфуд - экспертиза выяснит, чем именно отравились ребята.

Также выяснилось, что один из школьников госпитализирован с ветряной оспой тяжелой степени. Врачи считают, что заражение вирусом произошло около 10 дней назад. Всего были госпитализированы 14 детей, отметили корреспонденты.

Состояние всех детей медики оценивают как удовлетворительное - их готовят к выписке.

Руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения Шымкента Инна Глазебная рассказала подробности.

"Всем детям незамедлительно оказана медицинская помощь. На сегодня состояние детей удовлетворительное, температуры у них нет. Жалобы дети уже не предъявляют. По словам детей, они употребляли и бургеры, и суши, и салаты, и супы, и шоколадки. То есть тут абсолютное разнообразие продуктов. Питались они в Шымкенте и в поезде, когда ехали. Олимпиада началась 20-го числа, то есть 19 марта дети уже приехали", - заявила она.

По информации корреспондентов, на олимпиаду в Шымкент прибыли 900 учеников из разных городов Казахстана.

Известно, что госпитализированные участники прошли первый тур олимпиады.

"Дети здесь ни в чем не виноваты. Ситуацию мы решаем в пользу ребенка. Отравившиеся дети успели поучаствовать в первом туре олимпиады. Итоги первого тура уже вышли. Олимпиада продолжается. В ней принимает участие около 900 детей. Какое место займут дети, которые отравились, будет решать жюри по окончании олимпиады. У отравившихся детей есть возможность получить третье место. Сейчас происходит проверка, все люди, которые хоть как-то причастны к этой ситуации, будут наказаны", – сообщил директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Как сообщили корреспонденты, столовая в трех общежитиях, где питались дети, обслуживается одним поставщиком.

На текущий момент там уже взяли необходимые пробы и отправили их экспертам - результаты экспертизы будут известны 27 марта.

Источник: КТК.

Отравление детей в Шымкенте

Об отравлении участников олимпиады в Шымкенте стало известно из соцсетей - блогер Ильяс Мынжасаров сообщил, что в Шымкенте во время республиканской олимпиады естественно-математического направления произошло массовое отравление детей.

Позже в РНПЦ "Дарын" отреагировали на ситуацию, заявив, что симптомы недомогания были выявлены у 12 участников из 904. Их госпитализировали в инфекционную больницу Шымкента.

Позже ситуацию прокомментировали в Минпросвещения.

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова на своей Facebook-странице сообщила, что из-за отравления в Шымкенте школьников формат проведения олимпиады по второму направлению будет пересмотрен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2014008-eli-sushi-i-burgery-poyavilis-novye-podrobnosti-otravleniya-detey-v-shymkente/