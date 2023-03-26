Погода без осадков ожидается в воскресенье во всех мегаполисах Казахстана

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В воскресенье, 26 марта, жителям Алматы, Астаны и Шымкента синоптики пообещали комфортную весеннюю погоду. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем температура в городе поднимется до +8…+10 градусов, а ночью термометры покажут -2…-4 градуса. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Алматинцев ждет теплое и солнечное воскресенье – до 18…20 градусов тепла днем и до +3…+5 градусов ночью. День обещает быть практически безветренной – 0-5 м\с.

В Шымкенте сохранится теплая и безоблачная погода. Днем в третьем мегаполисе страны прогнозируется +22…+24 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 5-10 м/с.

Тем не менее в нескольких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение.

26 марта ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области, на юге и востоке Акмолинской области, а также в Астане ожидается туман. Кроме того, туманы ожидаются с 26 по 28 марта на севере и востоке Карагандинской области.

В Усть-Каменогорске, Семее и Риддере сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014053-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-voskresene-vo-vseh-megapolisah-kazahstana/