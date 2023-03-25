Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Астане и нескольких областях Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сильные ветры и туман ожидаются в нескольких регионах Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

26 марта ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет в районе 4-9 градусов тепла.

Предстоящей ночью на западе Мангистауской области прогнозируют туман.

Синоптики подчеркивают, что с 21:00 субботы, 25 марта, до 21:00 воскресенья, 26 марта, по городам Усть-Каменогорск, Семей и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

26 марта ночью и утром в Астане ожидается туман.

В воскресенье ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области прогнозируется туман. Ветер юго-западный, западный на западе и севере области порывы 15-20 м/с.

26-28 марта на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман.

Как отмечается на официальном сайте МЧС РК, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман.

Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Главное и самое надежное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане, и лучше всего использовать такую возможность. Лучше максимально подстраховаться и отложить запланированные дела, чем попасть в беду.

Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если вы попали в туман внезапно, уже совершая свой маршрут, помните, что к месту назначения вы в любом случае прибудете с опозданием.

В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014040-tuman-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-neskolkih-oblastyah-kazahstana/