Жителей четырех регионов Казахстана предупредили о возможных подтоплениях
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В ближайшие несколько дней сразу в четырех областях Казахстана возможны разливы рек и подтопления. Об этом сообщается на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".
Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Как рассказали синоптики, с 23 по 25 марта из-за потепления в Костанайской и Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) областях ожидаются продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.
Такой же прогноз объявлен и в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Здесь также ожидаются интенсивное снеготаяния, формирования талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, из-за чего синоптики прогнозируют разливы и подтопления.
Как вести себя при паводке
На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.
В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.
Населению, проживающему и работающему вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.
При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по заранее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и ценные вещи.
Что делать при угрозе затопления и эвакуации
На сайте ДЧС Акмолинской области сообщается, что, получив предупреждение об угрозе затопления, казахстанцам следует сообщить об этом близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013805-zhiteley-chetyreh-regionov-kazahstana-predupredili-o-vozmozhnyh-podtopleniyah/