Жителей четырех регионов Казахстана предупредили о возможных подтоплениях

Паводок. Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

В ближайшие несколько дней сразу в четырех областях Казахстана возможны разливы рек и подтопления. Об этом сообщается на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Как рассказали синоптики, с 23 по 25 марта из-за потепления в Костанайской и Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) областях ожидаются продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

Такой же прогноз объявлен и в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Здесь также ожидаются интенсивное снеготаяния, формирования талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, из-за чего синоптики прогнозируют разливы и подтопления.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Что делать при угрозе затопления и эвакуации

На сайте ДЧС Акмолинской области сообщается, что, получив предупреждение об угрозе затопления, казахстанцам следует сообщить об этом близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013805-zhiteley-chetyreh-regionov-kazahstana-predupredili-o-vozmozhnyh-podtopleniyah/