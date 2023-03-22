Лишь в шести областях Казахстана в четверг не будет ни ветра, ни тумана
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На официальном сайте "Казгидромета" обновились сведения по штормовому предупреждению. Согласно им, на большей части Казахстана ожидается ясная погода, но с ветром и туманом.
В четверг, согласно прогнозу синоптиков, почти на всей территории Казахстана будет ясная погода (не считая тумана) без осадков.
Неустойчивый характер погоды сохранится лишь в северной половине республики – там ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, на севере, в южной половине – гололед, сильный ветер.
В каких регионах в четверг будет непогода
Согласно карте штормовых предупреждений, усиление ветра до 15-23 м/с ожидается в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской (на горных перевалах) и Жамбылской областях.
По тем же данным, туман накроет Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Абайскую, Мангистаускую, Костанайскую (юг и восток региона), Западно-Казахстанскую (северную часть) и Жамбылскую области.
Говоря отдельно о Северо-Казахстанской области, необходимо отметить ожидающиеся в четверг небольшие осадки (дождь, снег) и гололед. Температура воздуха днем ожидается в районе 1-6 градусов тепла.
На севере Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь) и гололед. Температура воздуха днем составит от 4 до 9 градусов тепла, на севере области – плюс 1 градус.
В Костанайской области в четверг температура воздуха днем составит от 0 до 5 градусов, на юге области – 10 градусов тепла.
Таким образом, лишь в 6 из 17 областей Казахстана ожидается ясная и безветренная погода – в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, Улытауской, Алматинской и Жетысуской.
Согласно шкале Бофорта на сайте Гидрометцентра России, ветер силой от 15 до 20 метров в секунду характеризуется как "крепкий" и "очень крепкий". Ветер такой силы способен качать стволы деревьев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013784-vetrenym-i-tumannym-budet-chetverg-dlya-bolshey-chasti-kazahstana/