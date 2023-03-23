До 23 градусов тепла ожидается в казахстанских мегаполисах

Яблоня. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 23 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается теплая погода без осадков. актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем термометры покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане днем ожидается до 3-5 градусов тепла, а вот ночью похолодает сразу до минус 8-10 градусов. Осадки здесь также не ожидаются, скорость ветра составит 4-9 м/с.

Жителям Шымкента синоптики обещают жару до плюс 21-23 градусов днем, ночью в третьем мегаполисе похолодает до плюс 6-8 градусов. Горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 5-10 м/с.

Отметим, что в ряде регионов страны сегодня из-за сильного ветра и тумана объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013794-do-23-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-kazahstanskih-megapolisah/