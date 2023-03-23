Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамадан

Мечеть Хазрет Султан в Астане. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного для мусульман месяца - Рамадан. Поздравление опубликовал Telegram-канал пресс-службы президента.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамадан, имеющим огромное значение для всех мусульман!

Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей.

Наши предки с почтением называли Рамадан "султаном двенадцати месяцев", проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу.

На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране.

Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть пост Ораза будет во благо!" - пожелал президент.

Напомним, что в 2023 году месяц Рамадан продлится с 23 марта по 20 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт.

Ранее мы публиковали точное расписание времени всех намазов для жителей трех крупнейших городов Казахстана – Астаны, Алматы и Шымкента. Расписание для всех остальных городов республики можно найти на официальном сайте ДУМК.

На сайте Духовного управления мусульман Казахстана поясняется также, что Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

Слово "рамадан" в переводе с арабского означает "палящий зной", "сжигающий", "горячий", "жаркий".

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В этот месяц все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Длительность месяца составляет 30 или 29 дней и зависит от лунного календаря. Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013795-tokaev-pozdravil-kzahstantsev-s-nachalom-svyaschennogo-mesyatsa-ramazan/