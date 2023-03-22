Небольшой дождь ожидается в одном из казахстанских мегаполисов

Девушка с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жителей Астаны и Шымкента сегодня ожидает погода без осадков, чего не скажешь о южной столице – синоптики ожидают, что вечером здесь пройдет дождь. Об этом свидетельствуют данные РГП "Казгидромет".

В Астане температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. Также жителей столицы ждет переменная облачность и ветер силой 2-7 м/с.

В Алматы ожидается от 11 до 13 градусов тепла и переменная облачность. Вечером, согласно прогнозу, в городе пройдет небольшой дождь.

В Шымкенте температура воздуха ожидается в районе +6 градусов. Прогнозируется погода без осадков и переменная облачность.

Погода вне городов

Напомним, что все три перечисленных города имеют статус городов республиканского значения и считаются самостоятельными регионами. Но географически они расположены внутри Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областей соответственно.

Поэтому не менее важно понимать, какая в этих регионах ожидается погода. Особенно для тех, кто планирует выезд из города.

По данным "Казгидромета", на территории Акмолинской области сегодня ожидается от 1 до 6 градусов тепла. Осадков не будет, но возможно усиление ветра до 7-12 м/с.

В Алматинской области температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов, в горных районах – в районе +5-ти. Вечером на юге области, как и в Алматы, пройдет небольшой дождь, в горных районах области возможны дождь, снегопад и туман.

В Туркестанской области ожидаются дождь и гроза, но только в горных ее районах. Там же усилится ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха в регионе составит от +17 до +22 градусов, на севере области – +12 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013752-nebolshoy-dozhd-ozhidaetsya-segodnya-v-odnom-iz-kazahstanskih-megapolisov/