Где в Казахстане ожидается ухудшение погоды на Наурыз

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики назвали регионы Казахстана, где 22 марта ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение связано с усилением ветра, туманом, грозой. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Так, днем 22 марта на севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске возможен ветер, порывы 15-20 м/с.

В среду в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на севере и в горных районах региона 15-20 м/с.

22 марта в центре Кызылординской области сохранится ветер 15-20 м/с.

На юге и востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем 0...-5, на юге региона - 8 тепла.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости в 20 метров она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т.д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013735-gde-v-kazahstane-ozhidaetsya-uhudshenie-pogody-na-nauryz/