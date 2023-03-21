Где в Казахстане ожидается ухудшение погоды на Наурыз
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Синоптики назвали регионы Казахстана, где 22 марта ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение связано с усилением ветра, туманом, грозой. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".
Так, днем 22 марта на севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске возможен ветер, порывы 15-20 м/с.
В среду в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на севере и в горных районах региона 15-20 м/с.
22 марта в центре Кызылординской области сохранится ветер 15-20 м/с.
На юге и востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем 0...-5, на юге региона - 8 тепла.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости в 20 метров она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т.д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013735-gde-v-kazahstane-ozhidaetsya-uhudshenie-pogody-na-nauryz/