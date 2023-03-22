Космонавт поздравил казахстанцев с Наурызом с орбиты Земли (видео)

Дмитрий Петелин. Кадр из видео: t.me/kostanaynews

Российский космонавт Дмитрий Петелин поздравил жителей Казахстана с Наурызом с орбиты Земли. Поздравление он записал на двух языках. Видео доступно в Telegram-канале "Костанайские Новости".

"Дорогие казахстанцы, и особенно костанайцы. Земляки, с праздником, берегите себя. Мне выпал шанс взглянуть на Землю из космоса и хочу вам сказать: не обижайте друг друга и не злитесь понапрасну. Наша планета огромная и очень красивая. С орбиты кажется, что бед не может быть на такой красивой Земле.

Сегодня большой и светлый праздник – Наурыз. Счастья вам, смотрите на неприятности свысока, с радостью встречайте закаты и рассветы. Наслаждайтесь каждым днем и знайте, что жизнь прекрасна", – сказал Петелин.

Согласно информации на сайте Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Дмитрий Петелин родился 10 июля 1983 года в Костанае. На данный момент находится на МКС.

Ранее Петелин вместе с коллегами, космонавтами из Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной записывал поздравление для казахстанцев с Днем Республики.

Казахстанцы сегодня отмечают праздник Наурыз. Отметим, что жители республики отдыхают на этой неделе три дня – с 21 по 23 марта.

Праздник Наурыз символизирует обновление природы и человека, начало новой жизни. Такая информация приводится на официальном сайте АО "НК "Kazakh Tourism".

Для казахского народа Наурыз, так же, как и для многих других, издревле считался началом перемен, к празднику готовились за несколько недель. В честь праздника люди заранее готовили яркие наряды или костюмы сказочных героев.

Народ собирался на центральной площади селения и пускался в пляс. Веселье сопровождалось непрекращающимися песнями. Акыны соревновались в мастерстве слова.

Не обходилось и без традиционных спортивных состязаний, таких как курес – казахская национальная борьба, тогыз кумалак – логическая настольная игра, байга – скачки по пересеченной местности на дистанции 5-15 км.

Как и на любой большой праздник, на Наурыз было принято накрывать богатый дастархан. До и после трапезы читались молитвы во имя предков. На праздничном столе обязательно должно быть Наурыз коже (мясной бульон с молочной и растительной составляющей).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013762-kosmonavt-pozdravil-kazahstantsev-s-nauryzom-s-orbity-zemli-video/