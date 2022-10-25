Казахстанцев поздравили с Днем Республики из космоса (видео)

Российские космонавты Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев, Анна Кикина. Кадр из видео: Facebook/Спецпредставительство Байконыр

Российские космонавты поздравили жителей Казахстана с Днем Республики с борта Международной космической станции. Видеоролик с поздравлением опубликован на официальной странице Спецпредставительства Байконыр в Facebook.

Поздравление записали космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

"Дорогие казахстанцы! Мы, российский экипаж 68-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию, от всей души поздравляем всех казахстанцев с национальным праздником - Днем Республики Казахстан", - сказал Петелин.

Космонавты рассказали о том, насколько прекрасны просторы Казахстана из космоса. А также отметили, что Казахстан и Россия вместе прикладывают огромные усилия для развития двусторонних взаимовыгодных, добрососедских отношений. При этом сотрудничество в космической сфере объединяет страны еще больше.

"В этот праздничный день позвольте пожелать вам, дорогие казахстанцы, мира и добра, счастья и благополучия. Пусть Казахстан процветает и хорошеет с каждым днем", - пожелал Прокопьев.

Сегодня впервые за 13 лет в Казахстане отмечается День Республики. С национальным праздником казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, госсекретарь США Энтони Блинкен и лидеры ряда других стран и международных организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994210-kazahstantsev-pozdravili-s-dnem-respubliki-iz-kosmosa-video/