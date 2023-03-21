До 20 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Девушка возле дерева. Иллюстративное фото: pexels.com

Какой будет погода 21 марта в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали синоптики. В одном из мегаполисов ожидается до 20 градусов тепла. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в первый праздничный день ожидается переменная облачность. Температура днем -1...-3 градуса. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Алматы тоже синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха прогреется до +9...+11 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте должно быть без осадков. Температура днем +18...+20 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Как отмечают спасатели, ветер - поток воздуха, который движется вдоль земной поверхности. В первую очередь ветры классифицируют по их силе, продолжительности и направлению. Так, порывами принято считать кратковременные (несколько секунд) и сильные перемещения воздуха. Сильные ветры средней продолжительности (примерно 1 мин) называют шквалами.

При этом специалисты добавляют, что при скорости 0,3-1,5 м/с ветер считается тихим, 1,6-3,3 м/с - легким, 3,4-5,4 м/с - слабым, 5,5-7,9 м/с - умеренным, 8,0-10,7 м/с - свежим, 10,8-13,8 м/с - сильным, 13,9-17,1 м/с - крепким, 17,2-20,7 м/с - очень крепким, 20,8-24,4 м/с - штормовым, 24,5-28,4 м/с - сильный шторм, 28,5-32,6 м/с - жестокий шторм, 32,7 и более - ураган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013667-do-20-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/