Какой будет погода в праздничные дни в Казахстане

Весна. Иллюстративное фото: gitusik/Getty Images

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня, 21-23 марта, в Казахстане – температура воздуха, по словам специалистов, будет комфортной, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Большая часть территории Казахстана, как объяснили специалисты метеослужбы, будет находиться под влиянием отрога антициклона. По этой причине погода ожидается солнечной и умеренно теплой.

Тем не менее на юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления, будет преобладать облачная погода. Синоптики прогнозируют, что пройдут дожди с грозами.

Также по республике прогнозируются туманы.

Отмечается, что на юго-западе Казахстана возможна пыльная буря, а на юге и юго-востоке усиление ветра.

Температурный фон в праздничные дни, как обещают синоптики, будет комфортным для этого времени года.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что Наурыз является государственным праздником. Праздновать Наурыз в Казахстане начинают 21 марта.

В этом году в честь Наурыза казахстанцы будут отдыхать три дня – со вторника, 21 марта, до четверга, 23 марта, включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013622-kakoy-budet-pogoda-v-prazdnichnye-dni-v-kazahstane/