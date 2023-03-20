Гроза и туман ожидаются в крупнейших городах Казахстана

Хмурое небо. Иллюстративное фото: ДЧС СКО

В понедельник, 20 марта, в Астане и Алматы ожидается погода без осадков, а в Шымкенте прогнозируют грозу. Актуальный прогноз опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня ожидается переменная облачности, осадков в южной столице не будет, термометры днем покажут +8...+10°C, ночью - до -1...-3°C. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

При этом в столице утром ожидается туман, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение.

В Астане также ожидается погода без осадков, днем температура воздуха составит -4...-6°C, ночью - от -2 до -4°C. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 7-12 м/с.

А в Шымкенте сегодня обещают грозу. При этом здесь столбики термометров днем поднимутся до +17...+19°C, ночью похолодает до +3...+5°C. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Из-за грозы в третьем мегаполисе сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам,

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

При тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013533-groza-i-tuman-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/