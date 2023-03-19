Морозы до 18 градусов и снег ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в день выборов

Снег на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 19 марта, в Алматы и Шымкенте ожидается солнечный день, тем не менее в столице возможен снег. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане прогнозируется снег, но возможны прояснения погоды. Днем температура воздуха составит -3…-5 градусов, а ночью в столице ожидается похолодание до -16…-18 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с.

Алматинцев сегодня ждет солнечный день, осадков не ожидается. Днем в мегаполисе до 5…7 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов. Скорость ветра – 2-7 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечное и теплое воскресенье – днем до +18…+20 градусов. Ночью же возможна гроза, а термометры покажут +8…+10 градусов. Скорость ветра – до 5-10 м\с.

Кроме того, как сообщили метеорологи, на сегодня штормовое предупреждение было объявлено в Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях.

Преимущественно в этих регионах ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. Также жителей предупредили о возможных низовых метелях, туманах и снеге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013450-morozy-do-18-gradusov-i-sneg-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-den-vyborov/