Осадки и сильный ветер: какая погода будет в крупнейших городах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 18 марта, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и снега. Прогнозируется похолодание - столбики термометров днем покажут 0...+2 градуса. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.
В Астане ожидается погода без осадков - возможна переменная облачность. Температура воздуха в столице днем составит 0...+2 градуса. Скорость ветра ожидается в районе от 2 до 7 метров в секунду.
Жителям Шымкента синоптики сегодня обещают теплую погоду без осадков - до +18...+20 градусов днем. Однако в городе пообещали усиление ветра - его скорость составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Отметим, что на официальном сайте ДЧС ЗКО описаны меры безопасности при усилении ветра.
Чтобы не получить травмы и увечья при сильном ветре гражданам необходимо соблюдать меры безопасности:
- рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещениях);
- необходимо воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;
- нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;
- если сильный ветер застал вас в дороге на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;
- в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий звоните – 101 и 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013396-osadki-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-budet-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-segodnya/