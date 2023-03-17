Осадки и усиление ветра обещают в выходные в Казахстане

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, 18-20 марта, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В начале периода, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики ожидаются осадки.

На севере и востоке страны прогнозируют снег, низовую метель и гололед.

На юге будет дождь и гроза, а в горных районах Алматинской и Жетысуской областей 19-го числа пройдут сильные осадки.

Лишь на западе Казахстана пообещали погоду без осадков.

Во второй половине периода с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков, однако возможно усиление ветра и туманы.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается, отмечают специалисты.

К концу периода на северо-западе, севере, в центре, востоке страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-20 градусов мороза, днем - до 0-8 мороза.

Отметим, что в некоторых областях Казахстана, согласно прогнозам синоптиков, будут наблюдаться гололедные явления. На официальном сайте "Электронного правительства" опубликованы рекомендации касательно того, как вести себя при гололеде.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки - свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013338-osadki-i-usilenie-vetra-obeschayut-v-vyhodnye-v-kazahstane/