Осадки и усиление ветра обещают в выходные в Казахстане
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, 18-20 марта, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В начале периода, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики ожидаются осадки.
На севере и востоке страны прогнозируют снег, низовую метель и гололед.
На юге будет дождь и гроза, а в горных районах Алматинской и Жетысуской областей 19-го числа пройдут сильные осадки.
Лишь на западе Казахстана пообещали погоду без осадков.
Во второй половине периода с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков, однако возможно усиление ветра и туманы.
Значительных изменений в температурном фоне не ожидается, отмечают специалисты.
К концу периода на северо-западе, севере, в центре, востоке страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-20 градусов мороза, днем - до 0-8 мороза.
Отметим, что в некоторых областях Казахстана, согласно прогнозам синоптиков, будут наблюдаться гололедные явления. На официальном сайте "Электронного правительства" опубликованы рекомендации касательно того, как вести себя при гололеде.
Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки - свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом.
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013338-osadki-i-usilenie-vetra-obeschayut-v-vyhodnye-v-kazahstane/