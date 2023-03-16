Густой туман накрыл Алматы (фото)

Туман в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Сегодня, 16 марта, в Алматы наблюдается густой туман. Представители городского акимата предупредили быть внимательней на дорогах. Об этом они написали в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, что сегодня, по данным синоптиков, днем в Алматы наблюдается температура воздуха +8...+10 градусов, а ночью ожидается похолодание до 0...+2°C.

"К вечеру синоптики обещают ухудшение видимости на дорогах и местами гололед. Водителям рекомендуем быть внимательными на дорогах!" – предупредили в акимате города Алматы.

Также представители городской администрации разместили фото густого тумана, которым сегодня заволокло улицы мегаполиса.

Туман в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

При этом, как предупреждают сотрудники одного из региональных ДЧС на официальном сайте, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман.

"Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьезных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле", – подчеркнули специалисты.

Туман в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных.

"А вот включать дальний свет фар категорически запрещается — в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя", – добавили представители МЧС РК.

Туман в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося в тумане автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору.

Поэтому, при движении в тумане, стоит включить дворники ветрового и обогрев заднего стекла.

Также в таких условиях значительно увеличивается тормозной путь.

Туман в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013170-gustoy-tuman-nakryl-almaty-foto/